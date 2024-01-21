Панченко Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1968

Дочь: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна

Мать ребёнка: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1974

Сын: Панченко Евгений Михайлович

Мать ребёнка: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна

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