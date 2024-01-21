Панченко Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1968
Дочь: (Ковтун (Панченко)) Лада Михайловна
Мать ребёнка: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1974
Сын: Панченко Евгений Михайлович
Мать ребёнка: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна