Федотов Вениамин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Вениамин Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

20.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: Федотов Павел Николаевич

Мать: Зайцева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Кирилина Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Кирилина Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Павел Вениаминович

Мать ребёнка: Кирилина Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилина Нина Петровна

Смерть
20.03.2003
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