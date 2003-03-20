Федотов Вениамин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти20.03.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Кирилина Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Кирилина Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Павел Вениаминович
Мать ребёнка: Кирилина Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирилина Нина Петровна
Смерть
20.03.2003