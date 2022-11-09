Махова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Махов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Махов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно