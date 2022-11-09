Махова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махова Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Махов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Махов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махов Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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