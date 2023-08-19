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Эллер Виктор Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951

Отец: Эллер Карл Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1974

Сын: Эллер Эдуард Викторович

Мать ребёнка: Эллер (Занина) Раиса Николаевна

Бракосочетание
10.08.1978

Жена: Эллер (Занина) Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1993

Дочь: Сухова (Эллер) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Эллер (Занина) Раиса Николаевна

Чапаево, Илийский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
22.01.1993

Дочь: Эллер Яна Викторовна

Мать ребёнка: Эллер (Занина) Раиса Николаевна

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