Эллер Виктор Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1951
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951
Отец: Эллер Карл Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1974
Мать ребёнка: Эллер (Занина) Раиса Николаевна
Бракосочетание
10.08.1978
Рождение ребёнка
22.01.1993
Дочь: Сухова (Эллер) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Эллер (Занина) Раиса Николаевна
Чапаево, Илийский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
22.01.1993
Дочь: Эллер Яна Викторовна
Мать ребёнка: Эллер (Занина) Раиса Николаевна