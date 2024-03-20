Захаров Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Роман Игоревич

Захаров Роман Игоревич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

14.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984

Отец: Захаров Игорь Викторович

Мать: Гурская Наталия Егоровна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
14.10.2008

Жена: Захарова Наталья Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Наталья Владимировна

город Рязань
Развод
09.02.2011

Жена: Захарова Наталья Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Развод
09.02.2011

Жена: Захарова Наталья Владимировна

Бракосочетание
01.09.2018

Жена: Захарова Яна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close