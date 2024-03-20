Захаров Роман Игоревич
Место рождения
Дата рождения14.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984
Отец: Захаров Игорь Викторович
Мать: Гурская Наталия Егоровна
Бракосочетание
14.10.2008
Рождение ребёнка
07.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Наталья Владимировна
город Рязань
Развод
09.02.2011
Развод
09.02.2011
Бракосочетание
01.09.2018
Жена: Захарова Яна