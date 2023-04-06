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Николай Иванов

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Место рождения

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иван Кириллов

Мать: Дарья Антонова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Терентьева

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Васса Денисова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Петр Николаевич

Мать ребёнка: Васса Денисова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Терентьева

Смерть
Неизвестно
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