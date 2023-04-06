Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Иван Кириллов
Мать: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Терентьева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: Васса Денисова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петр Николаевич
Мать ребёнка: Васса Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Терентьева
Смерть
Неизвестно