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Петров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова (Петрова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.05.1918

Дочь: Троценко (Петрова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

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