Петров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова (Петрова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
01.05.1918
Дочь: Троценко (Петрова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область