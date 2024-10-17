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Маркешин Игорь Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1935

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В

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