Терлецкий Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.?
Дочь: Терлецкая Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Галиченко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1954
Дочь: Терлецкая Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Галиченко Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно