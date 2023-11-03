Терлецкий Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерлецкий Юрий Иванович

Терлецкий Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.?

Дочь: Терлецкая Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Галиченко Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиченко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1954

Дочь: Терлецкая Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Галиченко Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.