Соломония Петрова
Место рождениясело Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр ...
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1874 ст.
Дочь: Батуева Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Батуев Павел Иванович
Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно