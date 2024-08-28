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Соломония Петрова

Место рождения

село Огарёво Инсарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр ...

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуев Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1874 ст.

Дочь: Батуева Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Батуев Павел Иванович

Предоставлена информация письмом Центрального государственного архива республики Мордовия от 16 июня 2003 г. № 42-т по запросу Блинкова Александра Григорьевича от 11 июня 2003 г. в виде Архивной выпис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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