Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Костерина) Елизавета Андреевна

Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костерин Андрей

Мать: Костерин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иргизова Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иргизов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иргизова Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1948

Дочь: Елева (Иргизова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иргизова Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.