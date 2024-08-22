Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костерин Андрей
Мать: Костерин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Иргизова Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1948
Дочь: Елева (Иргизова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Иргизова Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно