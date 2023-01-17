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- Ирина Андреевна

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Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Бакулина Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Бакулин Афанасий Михайлович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Бакулина Устинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Бакулин Афанасий Михайлович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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