Трапицын Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1862
Дата смерти14.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1883
Место жительства
С 1883 по 1888
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1888 по 1901
Место жительства
С 1901 по 1904
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1904 по 1907
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1907 по 1912
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1912 по 1923
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1933
Место жительства
С 1936 по 1937
Смерть
14.01.1938