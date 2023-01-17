Трапицын Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапицын Александр Иванович

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Место рождения

Волма, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.09.1862

Дата смерти

14.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Волма, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
По 1883
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1883 по 1888
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1888 по 1901
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1901 по 1904
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1904 по 1907
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1907 по 1912
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1912 по 1923
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1933
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1936 по 1937
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
14.01.1938
Самара, Самара, Самарская область
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