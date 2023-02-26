Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Мешков Алексей Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мешков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мешков Захар Алексеев

Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мешков Федор Алексеев

Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1897
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