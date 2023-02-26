Анастасия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Мешков Алексей Михайлов
Смерть
1897