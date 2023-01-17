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Глушаев Иван Иосифович

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Место рождения

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушаев Иосиф Яковлевич

Мать: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушаева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева Мария

Место жительства
Неизвестно
Добровеличковский р-н, Кировоградская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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