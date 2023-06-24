Фомина Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина Ольга Анатольевна

Фомина Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.08.2004

Дочь: Фомина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
17.11.2008

Дочь: Фомина Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.