Фомина Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.2004
Дочь: Фомина Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
17.11.2008
Дочь: Фомина Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Владимирович