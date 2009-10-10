Родионова (Коршунова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Коршунова) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.08.1952

Дата смерти

Между 10.10.2009 и 10.11.2009

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1952

Отец: Коршунов Александр

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 10.10.2009 и 10.11.2009
Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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