Родионова (Коршунова) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.08.1952
Дата смертиМежду 10.10.2009 и 10.11.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1952
Отец: Коршунов Александр
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 10.10.2009 и 10.11.2009
Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область