Шипота Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1947
Дата смерти06.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1947
Отец: Шипота Василий
Мать: Шипота Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипота Люся
г. Ступино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипота Сергей
Мать ребёнка: Шипота Люся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокатуева Юлия
Мать ребёнка: Шипота Люся
Смерть
06.05.2012
г. Ступино