Шипота Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипота Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1947

Дата смерти

06.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1947

Отец: Шипота Василий

Мать: Шипота Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипота Люся

г. Ступино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипота Сергей

Мать ребёнка: Шипота Люся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокатуева Юлия

Мать ребёнка: Шипота Люся

Смерть
06.05.2012
г. Ступино
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