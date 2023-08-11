Смирнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирнова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Смирнова Нина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Вера Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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