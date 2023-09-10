Голиков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
04.01.1909
Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1911
Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1914
Дочь: Голикова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1923
Сын: Голиков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна
Смерть
1942