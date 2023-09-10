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Голиков Сергей Иванович

Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Голиков Иван Иванович

Мать: Голикова (Короткова) Мария Прокопьевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1907

Жена: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1909

Сын: Голиков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1911

Сын: Голиков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1914

Дочь: Голикова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1923

Сын: Голиков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Голиков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Голикова (Рокунова) Екатерина Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1942

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