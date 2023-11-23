Чернышова Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1982
Дочь: Филиппова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан