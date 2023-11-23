Чернышова Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1982

Дочь: Филиппова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

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