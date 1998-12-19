Степанова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1932
Дочь: Федорова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
26.08.1934
Дочь: Архипова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Архипова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1998