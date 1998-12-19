Степанова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1932

Дочь: Федорова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
26.08.1934

Дочь: Архипова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Архипова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Спиридонович

Смерть
19.12.1998
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