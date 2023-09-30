Бутко (Бутко) Мариамна
Место рожденияНевідоме
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиДо 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Домогосподарка?
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
11.05.1898
Сын: Бутко Яков Иванович
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.10.1900
Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич
Смерть
До 1901
Похороны
Неизвестно
Прихожанський цвинтар