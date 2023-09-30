Бутко (Бутко) Мариамна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутко (Бутко) Мариамна

Место рождения

Невідоме

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

До 1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Домогосподарка?
Бракосочетание
Около 1897

Муж: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.05.1898

Сын: Бутко Яков Иванович

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Бутко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бутко Иван Афанасьевич

Великая Круча, Полтавська область
Смерть
До 1901
Великая Круча, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Великая Круча, Полтавська область
Прихожанський цвинтар

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