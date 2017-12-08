Тихомирова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1931
Дата смерти08.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров юрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Сергеевич
Смерть
08.12.2017