Тихомирова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1931

Дата смерти

08.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Сергеевич

Смерть
08.12.2017

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