Уммульгата
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Акиров Тагир
Отец ребёнка: Абульгата
Рождение ребёнка
27.06.1884
Дочь: Асхабйамал
Отец ребёнка: Абульгата
д. Муратшино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акиров Мухаметкирей
Отец ребёнка: Абульгата
Смерть
Неизвестно