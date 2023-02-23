Уммульгата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уммульгата

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Акиров Тагир

Отец ребёнка: Абульгата

Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Абулкасим

Отец ребёнка: Абульгата

Рождение ребёнка
27.06.1884

Дочь: Асхабйамал

Отец ребёнка: Абульгата

д. Муратшино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акиров Мухаметкирей

Отец ребёнка: Абульгата

Смерть
Неизвестно
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