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Семенов Михаил Семенович

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Место рождения

Шутнербоси, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Семен Григорьевич

Мать: Марфа

Шутнербоси, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Михайлова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.10.1927

Сын: Михайлов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Куприна Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Михайлов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Маруся Михайловна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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