Семенов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Семен Григорьевич
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Михайлова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.10.1927
Сын: Михайлов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна
Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Куприна Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Михайлов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Маруся Михайловна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно