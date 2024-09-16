Чистяков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чистякова) Людмила

Мать ребёнка: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Чистякова) Татьяна

Мать ребёнка: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна

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