Чистяков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чистякова) Людмила
Мать ребёнка: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Чистякова) Татьяна
Мать ребёнка: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно