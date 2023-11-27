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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветчиникова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырева Агания Федоровна
Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Просковья Федорвна
Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна