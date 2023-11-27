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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий Федорович

Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветчиникова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Агания Федоровна

Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Просковья Федорвна

Мать ребёнка: Ларина Агафья Федотовна

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