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Хайрутдинов Габделхалим

Место рождения

с.Малые Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

29.10.1902

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1902

Отец: Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы

Мать: Факиха Ибатулла Кызы

с.Малые Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зәйнәп Гиниатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести
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