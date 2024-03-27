Хайрутдинов Габделхалим
Место рожденияс.Малые Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения29.10.1902
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1902
с.Малые Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зәйнәп Гиниатулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести