Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Максимовна

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Максим

Мать: не указана

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Захар Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Савва Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Смерть
Неизвестно
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