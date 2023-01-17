Матрена Максимовна
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Захар Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
1721
Сын: Савва Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
1725
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Смерть
Неизвестно