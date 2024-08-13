Ершова (Ершова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

27.03.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1839

Сын: Ершов Логгин Тимофеевич

Отец ребёнка: Ершов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1849

Сын: Ершов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Ершов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ершов Платон Тимофеевич

Отец ребёнка: Ершов Тимофей Васильевич

Смерть
27.03.1880
Похороны
29.03.1880

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