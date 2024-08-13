Ершова (Ершова) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти27.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1839
Отец ребёнка: Ершов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1849
Отец ребёнка: Ершов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ершов Тимофей Васильевич
Смерть
27.03.1880
Похороны
29.03.1880