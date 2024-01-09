Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Место рождения

Усовка, Полтавська область

Дата рождения

12.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1878

Отец: Нестерец Павел Никодимович

Мать: Нестерец Ирина Филипповна

Усовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.09.1907

Дочь: (Нестерец) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: (Нестерец) Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.01.1912

Сын: Нестерец Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: (Нестерец) Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.09.1917

Дочь: (Нестерец) Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.