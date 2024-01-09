Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович
Место рождения
Дата рождения12.10.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1907
Дочь: (Нестерец) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: (Нестерец) Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.01.1912
Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: (Нестерец) Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.09.1917
Дочь: (Нестерец) Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область