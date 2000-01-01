Абраменков (Abramenkov) Диомид DiomidLogvinovich
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рождения14.08.1868
Дата смерти21.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1868
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.01.1895
Сын: Абраменков / Abramenkov Евгений Diomidovich
Мать ребёнка: Абраменкова Агафья Petrovna
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1919
Станция Репная, Каменский район Ростовской области