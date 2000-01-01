Абраменков (Abramenkov) Диомид DiomidLogvinovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменков (Abramenkov) Диомид DiomidLogvinovich

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

14.08.1868

Дата смерти

21.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1868

Отец: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Мать: Абрамова / Абраменкова Евгения Васильева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Абраменков / Abramenkov Евгений Diomidovich

Мать ребёнка: Абраменкова Агафья Petrovna

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абраменкова Агафья Petrovna

Смерть
21.04.1919
Станция Репная, Каменский район Ростовской области
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