(Чакилева) Акилина Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смерти25.01.1848 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: Чакилев Давид Саввин
Мать: не указана
Смерть
25.01.1848 ст.
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
от кори Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#55