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(Чакилева) Акилина Давидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

25.01.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1847 ст.

Отец: Чакилев Давид Саввин

Мать: не указана

Смерть
25.01.1848 ст.
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
от кори Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#55
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