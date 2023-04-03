Сериков Андрей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сериков Андрей Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сериков Валентин Федорович

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Валентин Андреевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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