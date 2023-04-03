Сериков Андрей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сериков Валентин Федорович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сериков Валентин Андреевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?