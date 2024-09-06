(Горохова) Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Ксения Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1811

Сын: (Горохов) Нефед Васильев

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1813

Сын: (Горохов) Василий Васильев

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1816

Сын: (Горохов) Михаил Васильев

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов

Смерть
Неизвестно

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