(Горохова) Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов
Рождение ребёнка
1813
Сын: (Горохов) Василий Васильев
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов
Рождение ребёнка
1816
Сын: (Горохов) Михаил Васильев
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Степанов
Смерть
Неизвестно