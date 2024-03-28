Илия Андроников
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андроник
Рождение ребёнка
11.01.1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.
Дочь: Андроникова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Гритьково, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно