Илия Андроников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илия Андроников

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андроник

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.

Дочь: Андроникова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Гритьково, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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