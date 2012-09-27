Докучаева (Молчанова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева (Молчанова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1940

Дата смерти

27.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1940

Отец: Молчанов Иван Ефимович

Мать: Молчанова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1965

Дочь: Маясина Елена Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1971

Дочь: Докучаева Инна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
27.09.2012
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