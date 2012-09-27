Докучаева (Молчанова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1940
Дата смерти27.09.2012
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1940
Отец: Молчанов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
24.11.1965
Дочь: Маясина Елена Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1971
Дочь: Докучаева Инна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
27.09.2012