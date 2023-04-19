Дубровина (Иванова) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1931
Дата смерти19.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1931
Отец: Иванов Михаил
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: Синцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дубровин Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровин Александр Семёнович
Смерть
19.04.2023
Тольятти, Тольятти, Самарская область