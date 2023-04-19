Дубровина (Иванова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Иванова) Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1931

Дата смерти

19.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1931

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова Прасковья Сафроновна

Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: Синцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дубровин Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровин Александр Семёнович

Смерть
19.04.2023
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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