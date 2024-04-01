Краснобаев Матвей Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Краснобаев Антоний Матвеев
Мать ребёнка: Краснобаева Ксения Феодосиева
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Краснобаева Ксения Феодосиева
Рождение ребёнка
1897
Сын: Краснобаев Владимир Матвеев
Мать ребёнка: Краснобаева Ксения Феодосиева
Бракосочетание
Неизвестно