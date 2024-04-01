Краснобаев Матвей Дорофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаев Матвей Дорофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Краснобаев Антоний Матвеев

Мать ребёнка: Краснобаева Ксения Феодосиева

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Краснобаев Федор Матвеев

Мать ребёнка: Краснобаева Ксения Феодосиева

Рождение ребёнка
1897

Сын: Краснобаев Владимир Матвеев

Мать ребёнка: Краснобаева Ксения Феодосиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснобаева Ксения Феодосиева

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