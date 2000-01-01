Безсонова Едена Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Едена Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

01.10.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между ?.01.1895 и ?.12.1895

Муж: Безсонов Константин Романович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
27.05.1897

Сын: Безсонов Константин Константинович

Отец ребёнка: Безсонов Константин Романович

г.Иркутск
Смерть
01.10.1934
Барнаул, Алтайского края Россия
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