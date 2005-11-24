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Мавсарова Милана Умаровна
Мавсарова Милана Умаровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.2005
Пол
Женский
Отец
Мавсаров Умар Уматгиреивич
1964 г.р.
Мать
Лейберт Татьяна Борисовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2005
Отец:
Мавсаров Умар Уматгиреивич
Мать:
Лейберт Татьяна Борисовна
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