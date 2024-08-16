Алабардина (Юркова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренко Василий Константинович

Рождение ребёнка
13.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович

Рождение ребёнка
23.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович

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