Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович
Рождение ребёнка
23.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович