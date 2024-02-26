Евдокея Семенова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иван Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Прасковья Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Матрена Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850