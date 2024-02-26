Евдокея Семенова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Семенова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иван Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Прасковья Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Матрена Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850
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