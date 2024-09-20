Бабкин Стефан Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1883
Дочь: Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
Зуринский приход, починок Рябово
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885
Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1887 по 1888
Дочь: Бабкина Федосья Стефанов
Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1891 по 1892
Сын: Бабкин Осип Стефанов
Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
Рождение ребёнка
С 1892 по 1893
Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896
Сын: Бабкин Иван Стефанов
Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
починок Рябовский
Смерть
Неизвестно