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Бабкин Стефан Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1860

Отец: Бабкин Федот Еремиев

Мать: Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

Рождение ребёнка
23.01.1883

Дочь: Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

Зуринский приход, починок Рябово
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Сын: Бабкин Филипп Стефанов

Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1887 по 1888

Дочь: Бабкина Федосья Стефанов

Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1891 по 1892

Сын: Бабкин Осип Стефанов

Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

Рождение ребёнка
С 1892 по 1893

Сын: Бабкин Козьма Стефанов

Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896

Сын: Бабкин Иван Стефанов

Мать ребёнка: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

починок Рябовский
Смерть
Неизвестно

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