Смирнова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) ?
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
24.12.1926
Сын: Смирнов Павел
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Смерть
1932