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Смирнова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) ?

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
24.12.1926

Сын: Смирнов Павел

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Смерть
1932

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