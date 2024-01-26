Мельникова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засоркина (Мельникова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабурина (Мельникова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Полянская (Мельникова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно