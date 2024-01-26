Мельникова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Федор Иванович

Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засоркина (Мельникова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабурина (Мельникова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельникова Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Полянская (Мельникова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Мельникова Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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