Балденков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балденков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1968

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Балденкова Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
19.03.1976

Дочь: Балденкова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Балденкова Тамара Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балденкова Тамара Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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