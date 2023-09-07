Балденков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1968
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Балденкова Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
19.03.1976
Дочь: Балденкова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Балденкова Тамара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область