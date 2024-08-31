Крылов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения17.02.1851 ст.
Дата смерти30.05.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1851 ст.
Отец: Крылов Федор Иванович
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Неворотина (Крылова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1876 ст.
Сын: Крылов Иван Иванович
Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Носова (Крылова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна
Смерть
30.05.1905 ст.