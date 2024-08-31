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Крылов Иван Федорович

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.02.1851 ст.

Дата смерти

30.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1851 ст.

Отец: Крылов Федор Иванович

Мать: Крылова Агриппина Назаровна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1873

Жена: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Неворотина (Крылова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1876 ст.

Сын: Крылов Иван Иванович

Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Крылов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Носова (Крылова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Неворотина (Крылова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.05.1905 ст.
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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