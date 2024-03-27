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Скутов Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Скутов Василий Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1917

Дочь: Васитова Екатерина

Мать ребёнка: Скутова Мария Семеновна

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
13.09.1920

Сын: Скутов Михаил

Мать ребёнка: Скутова Мария Семеновна

дер.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Скутова Мария Семеновна

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Мария Семеновна

Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Стриганцы, Витебская обл., Беларусь
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