Скутов Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Скутов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
06.01.1917
Дочь: Васитова Екатерина
Мать ребёнка: Скутова Мария Семеновна
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
13.09.1920
Сын: Скутов Михаил
Мать ребёнка: Скутова Мария Семеновна
дер.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Скутова Мария Семеновна
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Мария Семеновна
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Стриганцы, Витебская обл., Беларусь